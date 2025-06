Anitta revela estar com infecção bacteriana, após cancelar show no São João de Campina Grande

Além do show em Campina Grande, cantora também cancelou a apresentação que faria no festival Coachella, nos Estados Unidos, por ‘motivos pessoais inesperados’

ALLAN CALISTO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO "Tem sido um ano desafiador pra mim nesse sentido, dos compromissos, de alguns cancelamentos", afirmou a cantora



A estreia de Anitta no São João de Campina Grande, na Paraíba, marcada para quarta-feira (18), foi cancelada nessa segunda-feira (16). Em áudio enviado ao seu grupo de fãs no Instagram, a cantora lamentou a decisão e explicou que enfrenta um problema sério de saúde. “Eu tô (sic) com uma infecção bacteriana severa, bem complicada, que já estava há alguns dias, mas eu tinha certeza absoluta que até hoje eu estaria bem”, contou. Em nota publicada nas redes sociais, a assessoria da artista destacou que o quadro da cantora “exige repouso e cuidados médicos”. A artista disse estar triste com o cancelamento. “Tem sido um ano desafiador pra mim nesse sentido, dos compromissos, de alguns cancelamentos”, afirmou.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além do show em Campina Grande, Anitta também cancelou a apresentação que faria no festival Coachella, nos Estados Unidos, por “motivos pessoais inesperados”. Apesar do quadro, ela tranquilizou os fãs e disse que já está em tratamento. “Estou recebendo antibióticos na veia. Está tudo sob controle, mas o tratamento é lento. Mas eu sei que vai ficar tudo bem, que eu tenho a torcida de vocês.” Por fim, deixou uma mensagem de carinho. “Já, já estou de volta. Tenho certeza que isso vai acontecer, com todo o apoio de vocês, meu, da minha família, dos meus amigos. Amo vocês sempre, penso em vocês todos os dias”.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo