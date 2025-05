Sophie Charlotte e Xamã curtem show juntos após reatarem namoro

Sophie e Xamã se conheceram durante as gravações da novela “Renascer”, onde interpretaram os personagens Eliana e Damião, e desde o ano passado estavam em um relacionamento

Sophie Charlotte e Xama foram flagrados juntos no Rio de Janeiro, onde reataram o relacionamento. O casal esteve presente em um show de Marcelo Falcão e Criolo, demonstrando que estão novamente juntos após um período de separação. Recentemente, no último domingo (18), eles foram vistos trocando carinhos na praia da Barra da Tijuca, o que levantou especulações sobre a reconciliação. Sophie e Xamã se conheceram durante as gravações da novela “Renascer”, onde interpretaram os personagens Eliana e Damião, e desde o ano passado estavam em um relacionamento. Após um Carnaval em que passaram separados, o casal havia terminado em março, pouco antes das festividades. No entanto, foram vistos juntos novamente no aniversário de Anitta, e a confirmação do retorno oficial veio em maio, quando viajaram para Paris.

Publicado por Sarah Paula

