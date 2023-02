Brasileiros criticam publicação do Grammy com foto de Anitta: ‘Chega a ser piada’

Fãs da cantora acusaram a premiação de tentar aproveitar o engajamento gerado pela derrota da brasileira na categoria de Artista Revelação

RONDA CHURCHILL / AFP Anitta concorria ao prêmio de Artista Revelação, mas foi derrotada por Samara Joy



Os brasileiros se revoltaram com uma publicação feita pelo Grammy na terça-feira, 7. A premiação publicou uma foto de Anitta com a legenda: “Aquele momento em que seu artista favorito ganha um Grammy”. A brasileira concorria na categoria de Artista Revelação, mas perdeu para Samara Joy. Os internautas não pouparam a premiação de críticas, dizendo que a publicação da foto da brasileira tinha um tom debochado e queria aproveitar o engajamento dos brasileiros, que fizeram diversas críticas nos comentários. “Postam foto da Anitta pra surfar no hype né?”, questionou um usuário, enquanto outro debochou: “Cara eu tô até rindo porque é cada coisa que chega a ser piada”. A brasileira foi indicada após um grande ano, com o lançamento do álbum “Versions Of Me” e o sucesso dos hits “Envolver” e “Boys Don’t Cry”. A derrota foi considerada injusta pelos brasileiros, que manifestaram a indignação com a vitória de Joy nas redes sociais.