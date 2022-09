Any Gabrielly, brasileira do grupo ‘Now United’, anuncia carreira solo

Cantora de 19 anos fazia parte da equipe desde 2017; ela vai ganhar um show de despedida no Allianz Parque

Reprodução/ Twitter @anygabrielly Any, de 19 anos, será agenciada pelo criador do grupo Now United



A cantora brasileira Any Gabrielly, de 19 anos, anunciou em suas redes sociais nesta quinta-feira, 22, que está de saída do grupo Now United. Any entrou para o grupo musical misto em 2017. Em entrevista à revista Rolling Stones, a artista revelou o motivo de sua saída. “Eu escutei minha intuição e ainda bem que tiveram pessoas que confiaram em mim. Eu amadureci muito durante os anos no Now United, e agora queria poder ter mais liberdade, por mais que eu fosse feliz com o que fazia, eu queria explorar outras áreas como artista”, disse. Além do seu trabalho no grupo, Any também é atriz, dubladora e participou de programas de tv. Foi ela quem cantou as músicas do filme ‘Moana‘, em português. Any foi a primeira brasileira indicada ao VMAs, antes mesmo de Anitta. Como uma despedida, ela se apresentará com o Now United em 19 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo. Um novo brasileiro será selecionado para fazer parte da equipe.