Ao lado de Anitta e Pabllo Vittar, Madonna encerra Celebration Tour com show provocativo em Copacabana

Cerca de 1,5 milhão de pessoas acompanharam a apresentação da Rainha do Pop na zona sul do Rio de Janeiro; americano mostrou os seios, simulou sexo oral e homenageou vítimas da Aids

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO Madonna não poupou ousadia em sua apresentação em Copacabana



A cantora americana Madonna realizou um grandioso espetáculo de encerramento da Celebration Tour em Copacabana, reunindo cerca de 1,5 milhão de pessoas em um apimentado show marcado pela sexualidade e diversidade. A cantora, conhecida por suas performances provocativas, não poupou ousadia ao simular cenas de sexo oral e masturbação durante a apresentação, ao lado de Anitta e suas bailarinas. Além das cenas picantes, Madonna também promoveu momentos de representatividade LGBTQIA+, com trocas de carícias homoafetivas entre os membros de seu balé e beijos gays na plateia. A defensora da causa mostrou mais uma vez seu apoio à comunidade e celebrou a liberdade de amar.

Em um dos pontos altos do show, ao som de “Hung Up”, Madonna protagonizou uma dança erótica com os seios à mostra. A cantora também contou com participações especiais de artistas como Anitta e Pabllo Vittar, além de seus próprios filhos. Durante a apresentação de “Live to Tell”, Madonna prestou homenagens a personalidades vítimas da Aids, como Renato Russo, Freddie Mercury e Cazuza. A cantora também se rendeu à beleza do Rio de Janeiro, declarando-se encantada com a cidade e agradecendo ao público presente. Jesus Luz, ex-namorado da artista, marcou presença no show.

Apesar do espetáculo grandioso, o show de Madonna também foi marcado por atrasos e furtos. A cantora iniciou a apresentação com cerca de 30 minutos de atraso. Apesar do policiamento reforçado, diversos fãs relataram terem sido furtados durante o evento. A Polícia Militar do Rio de Janeiro realizou prisões, mas ainda não divulgou um balanço completo da operação de segurança para o show.

