Diplo agita show de abertura de Madonna em Copacabana com remixes de sucessos do pop

Multidão se animou ao som de hits como ‘Fala Mal de Mim’, de Ludmilla, e ‘Bum Bum Tam Tam’, do MC Fioti

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO Multidão aguarda por Madonna no Rio de Janeiro



Diplo iniciou seu set de abertura para o show de Madonna em Copacabana com um pequeno atraso. O DJ, conhecido por suas colaborações com a cantora americana, animou a multidão de 1,5 milhão de pessoas com remixes de sucessos do pop em estilo EDM. Entre as músicas tocadas estavam “Summertime Sadness”, de Lana Del Rey, e “Somebody That I Used to Know”, de Gotye e Kimbra. Os fãs da diva pop presentes no evento não perderam a oportunidade de acompanhar as batidas de Diplo com seus leques, criando uma atmosfera percussiva colaborativa. O artista, que se sente em casa no Brasil, interagiu com a plateia em português e incentivou a participação do público durante seu set. Além disso, Diplo incluiu samples de músicas brasileiras em seu repertório, misturando ritmos locais com batidas internacionais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante a apresentação, o DJ fez uma homenagem ao funk carioca, tocando clássicos do gênero e colocando o público para cantar junto. Mesmo tentando evocar momentos icônicos de shows passados, como o coro com o Queen no Rock in Rio, Diplo manteve a energia eletrônica de seu set. A multidão se animou ao som de hits como “Fala Mal de Mim”, de Ludmilla, e “Bum Bum Tam Tam”, do MC Fioti, mostrando a diversidade musical presente no show de abertura de Madonna em Copacabana.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA