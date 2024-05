Orla de Copacabana vira loja não oficial de Madonna; veja os preços

A Orla de Copacabana se transformou em uma espécie de loja não oficial da cantora Madonna, com vendedores ambulantes oferecendo uma variedade de produtos relacionados à artista. Em meio à movimentação para o aguardado show da cantora, que deve atrair cerca de 1,5 milhão de pessoas à praia, os vendedores se aglomeram pelas calçadas oferecendo itens como bonés, camisetas, leques, toalhas, cangas e até CDs da cantora. Os preços dos produtos variam, sendo possível adquirir um “kit Madonna”, composto por boné, camiseta e leque, por R$ 120. Separadamente, os itens custam R$ 80 (camiseta), R$ 25 (boné), R$ 30 (leque), R$ 50 (toalha) e R$ 80 (canga). Os vendedores estão otimistas com as vendas, relatando um aumento significativo na movimentação em comparação com meses anteriores.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A movimentação em Copacabana, comparável à do Réveillon, indica uma forte atividade econômica na região e justifica, segundo o prefeito Eduardo Paes, o investimento de R$ 10 milhões dos cofres públicos no evento. Embora tenha sido criticado por parte da população, Paes argumenta que o show de Madonna tem um impacto positivo na economia local, impulsionando o turismo e beneficiando diversos setores, desde hotéis e restaurantes até vendedores ambulantes. Os restaurantes de Copacabana também estão se beneficiando do movimento, embora não tenham aumentado os preços como costumam fazer antes do Réveillon. O quilo da comida varia de R$ 59,99 a R$ 100, dependendo da sofisticação do estabelecimento. Nos quiosques da orla, a cerveja é vendida a partir de R$ 10, enquanto os “camarotes” montados para o show oferecem ingressos a preços elevados, chegando a R$ 1.000 nos quiosques mais próximos ao palco.

*Com informações do Estadão Conteúdo