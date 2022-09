Ao lado de Neymar e Medina, Thiaguinho anuncia volta do ‘Tardezinha’

Um dos eventos mais bem sucedidos do país retorna após três anos; datas e locais serão divulgados em breve

ANDRÉ MOREIRA / PHOTOPRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Thiago André rodou 22 estados no país com o projeto por 4 anos



O cantor Thiago André, o Thiaguinho, anunciou nesta quinta-feira, 22, em live ao lado do empresário Rafael Zulu o retorno de ‘A Tardezinha‘. O ex-vocalista do grupo Exaltassamba esteve a frente do projeto – de clássicos do samba e pagode dos anos 90 e 2000 – por quatro anos e teve público de 1 milhão de pessoas em 162 edições por 22 estados. O evento rendeu dois álbuns de estúdio e um documentário lançado pelo Globoplay. “São músicas que crescemos ouvindo e que estão na nossa memória, que todo mundo sabe cantar. É por isso que as pessoas gostam tanto da Tardezinha!”, afirma Thiaguinho. O anúncio do retorno foi feito ao lado de presenças ilustres como Neymar, Gabriel Medina, Thiago Silva, Vinícius Junior e Bruninho do vôlei, os ‘parças’. Ainda não foram reveladas as datas e locais dos primeiros shows. Alguns dos fãs apontaram que o sucesso de Numanice, de Ludmilla, pode ter impulsionado o retorno de Tardezinha.