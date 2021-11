AO VIVO: Corpo de Marília Mendonça chega ao Goiânia Arena; acompanhe o velório

Cerimônia terá horários diferentes para a despedida da família, amigos e fãs; enterro segue previsto para acontecer na tarde deste sábado

ECKER/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 06/11/2021 Velório de Marília Mendonça será aberto ao público das 13h às 16h



O velório da cantora Marília Mendonça, que morreu após sofrer um acidente aéreo em Caratinga, cidade do interior de Minas Gerais, localizada a 294,8 km km de Belo Horizonte, acontece neste sábado, 6, no ginásio Goiânia Arena, em Goiânia. O velório da artista e do tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho, será aberto ao público das 13h às 16h. A partir das 11h30 será iniciada a cerimônia para familiares, artistas e amigos próximos da cantora, com acesso fechado. Cerca de 1h30 a 2h depois, próximo das 13h, serão abertos os portões para os fãs da cantora, que permanecem no local até 16h, quando a família fará a última despedida. Um cortejo deve levar o corpo da cantora ao Parque Memorial de Goiânia, onde aconteceu o enterro por volta das 17h30, que também será restrito. O carro do Corpo de Bombeiros sairá com o corpo pela saída do Estacionamento Sul/Serra Dourada. O cortejo passará pela rua 72, pela BR 153 e pela GO 020 até chegar ao cemitério. Confira mais informações aqui.

13:18 – Portões são abertos

Fãs que ficaram na fila durante toda a madrugada correm para ter acesso ao local em que acontecerá o velório. A polícia informou que no local já estão concentradas mais 50 mil pessoas. A fila em torno da arena é de 1,5 km.

13:00 – Familiares e amigos velam corpo de Marília Mendonça

Os familiares da cantora Marília Mendonça e amigos, como Maiara e Maraísa. Henrique e Juliano, Jorge (da dupla Jorge e Mateus) e Matheus (da dupla Matheus e Kauan), Luísa Sonza, Fernando Zor (dupla de Sorocaba) e Murilo Huff (pai do filho da cantora) já estão no ginásio se despedindo da cantora.

12:56 – Guarda Civil mantém expectativa de 100 mil pessoas no velório

O comandante Rodrigues afirma que a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia mantém a expectativa divulgada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) de que cerca de 100 mil pessoas participarão do velório de Marília Mendonça. Segundo Rodrigues, são 50 agentes trabalhando no evento.

12:40 – Família de Marília e Abicieli está chegando escoltada ao local

Os familiares de Marília Mendonça, e do tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho, chegaram ao local escoltados para velar os corpos dos vitimados pela queda do avião. Por conta do atraso, o cronograma inicial, que previa abertura dos portões para o público às 13 horas, deverá ser alterado.

12:37 – Enviadas por famosos, coroas de flores são colocas no ginásio

Flores em homenagem à Marília Mendonça foram enviadas por artistas como Maiara e Maraísa, Henrique e Diego, Chitãozinho e Xororó, Zezé de Camargo, Bruno e Marrone, João Neto e Frederico e Zé Neto e Cristiano.

12:32 – Corpos do piloto e co-piloto chegam à funerária

Os corpos do piloto Geraldo Martins de Medeiros Junior e do copiloto Tarciso Pessoa Viana foram liberados do Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga, no interior do Minas Gerais. Ambos foram levados à Funerária Assistencial UNIePAZ, onde são preparados, e serão escoltados pela Polícia Civil até o aeroporto de Ubaporanga, cidade vizinha à Caratinga, em Minas Gerais. Os corpos de Geraldo e Tarcisio seguirão para Brasília, onde ocorrerão os velórios e sepultamentos.

12:30 – Produtor Henrique Ribeiro será velado na Bahia

O corpo do produtor Henrique Ribeiro será velado neste sábado, 6, a partir das 16h no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. Ele estava com cantora Marília Mendonça no avião que caiu em Caratinga, Minas Gerais. Antes de trabalhar com a cantora, Henrique foi produtor de Cristiano Araújo, que faleceu em 2015.

12:20 – Entrada da imprensa e do público será liberada às 13h

A imprensa e o público serão liberados para entrar no ginásio às 13 horas. Acesso será novamente restrito às 16h.

12:15 – Corpo de Marília Mendonça chega ao Goiânia Arena

O corpo de Marília Mendonça chega ao ginásio Goiânia Arena, onde será velado por amigos, parentes e fãs até o final da tarde. Além da cantora, o corpo do assessor Abicieli Silveira Dias Filho, também está no local.

Corpo de #Marília Mendonça chega ao Ginásio Goiânia Arena onde ficará em Velorio aberto para os fãs. #AdeusaMaríliaMendonça pic.twitter.com/kYjF0DkY0L — Jamyle Amoury (@jamyleeamoury) November 6, 2021

12:00 – Ônibus de Felipe Araújo chega ao local do velório

O ônibus do cantor sertanejo Felipe Araújo chegou ao ginásio Goiânia Arena, onde será velado o corpo de Marília Mendonça. Felipe é irmão do músico Cristiano Araújo, que morreu em um acidente de carro em 2015. O produtor de Marília, Henrique Ribeiro, morto na queda do avião, também assessorou Cristiano. A despedida restrita aos artistas acontece até as 13 horas. Ônibus de duplas sertanejas como Henrique e Juliano e João Neto e Frederico também estão no local.

11:51 – Corpos saem do aeroporto a caminho do Goiânia Arena

Os corpos da cantora Marília Mendonça e do assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, saíram do aeroporto em direção ao ginásio Goiânia Arena, onde serão levados ao longo deste sábado, 6. A despedida restrita a familiares e amigos acontece até as 13 horas, quando os fãs poderão de despedir.

11:50 – ‘Marília é a cantora mais importante do Brasil’, diz Léo Dias

Em entrevista à Jovem Pan, o jornalista falou sobre a história de Marília Mendonça, recordes quebrados e exaltou a história da artista. “Em seis anos ela quebrou todos os recordes da música, ninguém entendeu como foi tão rápida a trajetória dela. A live dela na pandemia bateu recorde, 3,3 milhões de pessoas simultaneamente. A impressão é que ela surgiu do nada, mas não foi”, disse o jornalista, que completou: “Ela foi transgressora, principalmente por se tratar de uma música conservadora, que é a música sertaneja.”

11:32 – Ex-namorado e pai do filho de Marília se pronuncia: ‘Ainda não tenho palavras que consigam expressar’

Murilo Huff, ex-namorado de Marília Mendonça, se pronunciou pela primeira vez sobre a morte da cantora, mãe de seu filho Leo, de quase dois anos. “Eu ainda não tenho palavras que consigam expressar a dor que eu sinto no meu peito agora, mas passo aqui para agradecer a todas as mensagens de apoio e preocupação comigo e com o Léo, e para pedir a oração de vocês por nossa família e as famílias das demais vítimas”, escreveu o músico, que informou que o bebê está bem.

11:26 – Família informa que Marília e tio serão se pultados lado a lado

Segundo informações do Túlio Amâncio, da Jovem Pan News, os corpos de Marília Mendonça e de seu tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho, serão sepultados lado a lado por decisão dos familiares. Ambos estavam no avião que caiu ontem em uma cachoeira na Serra da Catinga, no interior de Minas.

11:22 – Artistas enviam coroas de flores e prestam homenagens

Duplas como Jorge e Mateus, Anavitória e Luíza & Maurílio enviaram coroas de flores em homenagem à cantora. Ônibus de Israel e Rodolffo acaba de chegar ao local com os dizeres “Luto” no para-brisa.

10:36 – Corpos de Marília Mendonça e Abicieli, tio da cantora, chegam a Goiânia para velório

Os corpos da cantora Marília Mendonça, do tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho, e do produtor Henrique Ribeiro foram liberados na madrugada deste sábado, 6, pelo Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga. Às 10:36, a assessoria da artista informou que os corpos chegaram a Goiânia. Por volta das 11h30 será iniciado o velório para familiares, artistas e amigos próximos de Marília, com acesso fechado.