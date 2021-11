Entenda como será o velório de Marília Mendonça no Goiânia Arena

Cerimônia terá horários diferentes para a despedida da família, amigos e fãs; enterro segue previsto para acontecer na tarde deste sábado

CHARLES JOHNSON/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O velório da cantora Marília Mendonça, que morreu após sofrer um acidente aéreo em Caratinga, cidade do interior de Minas Gerais, localizada a 294,8 km km de Belo Horizonte, acontece neste sábado, 6, no ginásio Goiânia Arena, em Goiânia. A previsão é que a cerimônia comece a partir das 11 horas, com diferentes horários para a despedida da família e amigos próximos e acesso dos fãs, incluindo entradas separadas. Ao todo, 100 mil pessoas são esperadas para a cerimônia, que terá o seguinte cronograma: por volta das 11h30 será iniciado o velório para familiares, artistas e amigos próximos da cantora, com acesso fechado. Ônibus de duplas sertanejas como Henrique e Juliano e João Neto e Frederico já chegaram ao local.

Cerca de 1h30 a 2h depois, próximo das 13h, serão abertos os portões para os fãs da cantora, que foram fila na entrada do ginásio desde a noite deste sábado. Enquanto aguardam, eles cantam músicas famosas de Marília Mendonça e manifestam pesar pela despedida precoce. A entrada da imprensa também deve acontecer a partir das 13h. O velório seguirá aberto ao público até às 16h, quando será novamente restrito para o último adeus da família e dos amigos. Um cortejo deve levar o corpo da cantora ao Parque Memorial de Goiânia, onde aconteceu o enterro por volta das 17h30, que também será restrito para a família e amigos. Além de Marília, o corpo do assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, também será velado no ginásio Goiânia Arena.