Shakira se assusta com rato durante gravação de clipe e fãs brincam: ‘O que Piqué está fazendo aí?’

Colombiana postou um vídeo onde aparece ficando em choque com a presença do animal num lixo cenográfico

Reprodução/Instagram/@Shakira Shakira levou susto durante gravação de clipe



A cantora Shakira levou um susto durante a gravação do clipe de “Copa Vacía”, música feita em parceria com Manuel Turizo. Através das redes sociais, a colombiana postou um vídeo onde aparece ficando em choque com a presença de um rato num lixo cenográfico. “Coisas que só acontecem com sereias”, brincou a artista, que estava fantasiada. Nos comentários da publicação, chamou atenção a reação dos fãs da cantora, que lembraram do ex-marido Gerard Piqué. “O que Piqué está fazendo aí?”, ironizou um internauta. “Piqué invadiu os bastidores do clipe”, disse outro. Vale lembrar que Shakira “bombou” com Bzrp Music Sessions, Vol. 53, canção que dá uma série de indiretas a Piqué e a Clara Chía Martí, a nova namorada do ex-jogador de futebol.