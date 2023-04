Após cancelar show no Brasil, Blink-182 irá se apresentar no Coachella 2023

Grupo americano cancelou show no Lollapalooza 2023 após lesão do baterista Travis Barker; apresentação no festival acontecerá nesta sexta-feira, 14, e terá a formação original da banda

Reprodução/YouTube/Blink-182 Trio irá se apresentar nesta sexta-feira, 13, entre 16h45 e 17h35 no 'Palco Sahara'



A organização do Coachella Fesival divulgou o cronograma de shows para a edição de 2023 do festival. Ao olharem a tabela, os fãs encontraram uma presença inusitada: o trio Blink-182. A banda dona de hits como “I Miss You“, “All The Small Things” e “First Date” foi confirmada como uma atração surpresa do evento e irá se apresentar no “Palco Sahara”, um dos seis do evento. O show acontecerá nesta sexta-feira, 14, entre as 16h45 e as 17h35, em um show de 50 minutos. Essa será a primeira apresentação da banda desde 2020 e a reestreia de Tom DeLonge, que volta a se apresentar ao vivo com Travis Barker e Mark Hoppus após mais de oito anos. A apresentação acontece pouco mais de três semanas após o trio cancelar o show que faria no Lollapalooza Brasil 2023, que marcaria a estreia da banda no Brasil. A apresentação foi cancelada após o bateristas Travis Barker quebrar um dedo e o grupo confirmou que virá ao país no line-up do Lollapalooza do próximo ano. Além de Blink-182, outros grandes artistas e bandas se apresentarão no Coachella, incluindo Bad Bunny, Frank Ocean, Gorillaz, Blackpink, Rosalía, Kali Uchis e Björk. O evento acontece nos Estados Unidos neste fim de semana.