Após cinco anos, Paramore lança clipe da inédita ‘This is Why’; assista

Reprodução/ Youtube Hayley, Taylor e Zac deram um tempo na banda e produziram conteúdos próprios



O grupo norte-americano Paramore está de volta. Nesta quarta-feira, 28, a banda liberou o clipe da música ‘This is Why’, seu primeiro trabalho após cinco anos do lançamento de ‘After Laughter’, de 2017. “Resume a infinidade de emoções ridículas, a montanha-russa de estar vivo em 2022, tendo sobrevivido apenas nos últimos 3 ou 4 anos. Você pensaria que depois de uma pandemia global de proporções bíblicas e a destruição iminente de um planeta moribundo, que os humanos teriam achado dentro de si mesmos serem mais gentis ou mais empáticos ou algo assim”, disse a vocalista sobre o novo single. Hayley Williams, Taylor York e Zac Farro retornam depois de uma breve pausa com a banda. Nesse meio-tempo, a cantora lançou dois álbuns solo: “Petals For Armor” (2020) e “Flowers for Vases/Descansos” (2021). O primeiro single, ‘This is Why’ estará no próximo álbum da banda que será lançado em 10 de fevereiro de 2023, pela Atlantic Records. Rumores apontam que o Paramore estará no line-up do Lollapalooza Brasil do próximo ano, que acontece em março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Assista ao clipe: