Após quatro meses internado, Mingau, do Ultraje a Rigor, recebe alta do hospital

Músico foi vítima de um disparo na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro de 2023

O músico Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, recebeu alta na segunda-feira, 8, após passar quatro meses internado no Hospital São Luiz, localizado na zona sul de São Paulo. Ele foi vítima de um disparo na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro de 2023. Depois de receber os primeiros atendimentos no local do incidente, Mingau foi transferido para o hospital paulistano, onde passou por três cirurgias e recebeu tratamento para uma infecção. Segundo informações divulgadas pelo hospital, o paciente apresentou condições seguras para receber alta e continuará seu tratamento de reabilitação em uma clínica especializada. Ainda de acordo com o comunicado emitido pelo Hospital São Luiz, Mingau não está mais sedado, respira espontaneamente e apresenta uma boa evolução em seu quadro neurológico. As autoridades responsáveis pela investigação do caso conseguiram prender dois suspeitos de envolvimento na ação que resultou no ferimento do músico.