Globo anuncia volta do ‘Linha Direta’ para 2023 com apresentação de Pedro Bial

Programa exibido entre 1990 e 2007 contava crimes que aconteceram no Brasil e os autores estavam foragidos

O programa é um dos mais famosos nas redes sociais



A TV Globo anunciou na noite desta quinta-feira, 27, a volta de um dos seus programas mais famosos e queridos pelo público, o ‘Linha Direta’. Exibido entre os anos de 1990 e 2007, apresentava crimes que aconteceram no Brasil e os autores estavam foragidos, inspirado em programas nos Estados Unidos como o ‘Yesterday’, ‘Today and Tomorrow’ e ‘The Unsolved Mysteries’. O programa retorna à grade da emissora em 2023 com apresentação de Pedro Bial, mas ainda sem data definida. O apresentador de 64 anos, se mantém com o talk-show ‘Conversa com Bial’ em temporadas e continua a linha de jornalistas apresentadores como Hélio Costa, Marcelo Rezende e Domingos Meirelles.