‘A Fazenda 14’: Vini Buttel é eliminado com 21,14% dos votos

Bárbara foi a mais votada para permanecer com 53,46% dos votos, seguida de Pétala com 25,40%

Reprodução/Record Vini Buttel foi o sexto eliminado do reality show



Mais um roceiro deixou a casa de A Fazenda 14. Bárbara Borges, Pétala Barreiros e Vini Buttel caíram na sexta roça da temporada de formas variadas. Bárbara foi apontada pelo fazendeiro Lucas, enquanto Vini foi o mais votado pela casa, o ‘Grupo B’, e puxou a companheira de grupo Pétala Barreiros da baia. Pétala enfrentou a eliminação pela primeira vez, mas o influenciador esteve na roça contra Tati Zaqui e a atriz e ambos voltaram. A apresentadora Adriane Galisteu salvou primeiro Babi. Posteriormente foi anunciada a saída de Vini, com 21,14% dos votos. Bárbara foi a mais votada para permanecer com 53,46% dos votos, seguida de Pétala com 25,40%.