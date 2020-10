Arctic Monkeys anuncia lançamento de álbum ao vivo

Renda será revertida para a War Child U.K; ONG ajuda crianças que já vivenciaram conflitos bélicos em seus países

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO O show aconteceu no dia 7 de junho de 2018, no Londo's Royal Albert Hall



A banda Arctic Monkeys anunciou nesta quarta-feira, 28, o lançamento do álbum ao vivo “Arctic Monkeys Live At The Royal Albert Hall“. O show aconteceu no dia 7 de junho de 2018, no London’s Royal Albert Hall. Toda a renda acumulada pelas vendas do álbum serão destinadas à ONG War Child U.K, que ajuda crianças que já vivenciaram conflitos bélicos em seus países. A apresentação que deu origem ao disco também reverteu o dinheiro para a instituição.

O show contou com músicas dos álbuns AM (2013) e Tranquility Base Hotel & Casino (2018). Os CDs e os vinis já estão em pré-venda e poderão ser encomendados pelos fãs no site do quarteto. “Em 7 de junho de 2018, fizemos um show muito especial no Royal Albert Hall de Londres. Todos os lucros daquela noite memorável foram doados para a War Child UK em apoio ao trabalho vital que eles fazem para proteger, educar e reabilitar crianças que já passaram pelo trauma do conflito e o horror da guerra. A situação que era ruim em 2018 agora é desesperadora e essas crianças e suas famílias precisam mais da nossa ajuda do que nunca. Para permitir a War Child UK reduzir o seu défice de financiamento e continuar o seu valioso trabalho, estamos felizes em poder lançar um álbum ao vivo, gravado naquela noite no The Royal Albert Hall”, diz comunicado da banda.

Confira as faixas de “Arctic Monkeys Live At The Royal Albert Hall”: