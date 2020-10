Shawn Mendes performa ‘Wonder’ na TV pela primeira vez; confira

A música é o primeiro single do seu quarto álbum de estúdio, ‘Wonder’, que será lançado 4 de dezembro

Shawn Mendes se apresentou no programa The Tonight Show with Jimmy Fallon na noite de terça-feira, 27. A performance de “Wonder” foi super produzida contando com movimentos de câmera e mudança de cenário. Em um momento, o canadense até desce de elevador enquanto canta! A música é o primeiro single do seu quarto álbum de estúdio, “Wonder“, que será lançado 4 de dezembro. A mudança de era contou com uma mudança de visual: Shawn apareceu com longos cabelos cacheados. O cantor começou a apresentação com a música “Intro” e seguiu para um galpão, depois para uma arena, na qual sua banda toda estava presente.

Em entrevista ao Jimmy Fallon, Shawn contou que estava na casa de sua namorada, a também cantora Camila Cabello, em Miami. O casal passou a quarentena toda juntos. Uma foto do casal publicada ontem bateu o recorde do Instagram como a publicação mais rápida da história do aplicativo a bater 1 milhão de curtidas. A fotografia já conta com mais de 8 milhões de likes. No clique, podemos ver Shawn sentado na bancada da cozinha abraçando a namorada Camila, que está usando uma blusa do Super-Homem e recebeu homenagem do cantor: “reina”.