Demi Lovato será apresentadora do People’s Choice Awards 2020

Essa é a primeira vez que a cantora apresentará alguma premiação; O PCAs acontecerá em 15 de novembro

EFE/Larry W. Smith Demi Lovato cantou o hino estadunidense durante o Super Bowl 2020



Demi Lovato irá apresentar a edição deste ano do People’s Choice Awards. A informação foi divulgada pela E! na tarde desta terça-feira, 27. O anúncio partiu de uma interação entre a conta da premiação e a cantora. “Podemos manter um segredo, podemos, Demi Lovato? Algum plano para domingo, 15 de novembro?”, tuitou o PCAs. Demi respondeu: “Eu não sei… talvez apresentar o People’s Choice Awards?”. Após ficar um ano afastada da mídia, a ex-Disney começou a lançar músicas no começo de 2020. A cantora lançou “Anyone”, “I Love Me”, “I’m Ready” com o Sam Smith, “OK Not To Be Ok”, “Still Have Me” e “Commander In Chief”. A artista não concorre a nenhum categoria este ano, mas Demi já recebeu 5 PCAs e já foi indicada por 12 vezes.

Em janeiro, Demi cantou a música inédita “Anyone” durante apresentação ao vivo no Grammy e também cantou o hino estadunidense durante o Super Bowl 2020. “Demi Lovato é um ícone internacional e não podemos esperar por ela para sediar o 2020 E! People’s Choice Awards,” disse Jen Neal, Gerente Geral da E! Notícias. Essa é a primeira vez que a cantora apresentará alguma premiação. “Sua presença autêntica e talentos dinâmicos farão com que uma noite inesquecível”, disse Neal. Em 2020, o PCAs terá uma categoria brasileira: Influenciador do Ano Brasil. Estão concorrendo a cantora Manu Gavassi, a youtuber Alexandra Gurgel, mais conhecida como Alexandrismos, a apresentadora Maísa, a modelo Valentina Sampaio, o youtuber Matheus Mazzafera e jornalista Foquinha. O prêmio é decidido por voto popular, mas as votações já estão encerradas. A premiação está marcada para 15 de novembro e será transmitida ao vivo direto da Califórnia.