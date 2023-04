Aurora troca baterista acusado de fazer gesto supremacista em show no Lollapalooza Brasil

Após apresentação da norueguesa, Sigmund Vestrheim fez gesto que foi questionado pelos fãs; em nota, a artista disse que o baterista não sabia da associação do símbolo a grupos supremacistas

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Polêmica aconteceu após shows da artista norueguesa no dia 26 de março, o último dia doLollapalooza Brasil



A cantora norueguesa Aurora anunciou que irá trocar de baterista para os próximos shows no México. A mudança na formação de sua banda foi anunciada no domingo, 9, após polêmica envolvendo o baterista Sigmund Vestrheim, acusado de ter feito um gesto supremacista branco. O caso aconteceu no dia 26 de março deste ano, após o show de Aurora no Lollapalooza. Ao lado de outros integrantes da banda, Vestrheim fez um gesto com as mãos após a apresentação e foi questionado pelo público. Com a repercussão do caso, os internautas encontraram uma imagem nas redes sociais do músico que, entre vários desenhos, continha uma suástica. Em seu Instagram, Aurora se desculpou pela situação e voltou a defender o baterista. “Não faz sentido que um amado e conhecido músico na Noruega algum dia apoie o extremismo de direita, ou apoie alguém com essas ideologias. […] Acusações sérias como essas. Criam ferimentos que nós não precisamos e certamente não farão deste mundo um lugar melhor”, afirmou Aurora. A norueguesa também disse que Vestrheim está arrependido pelo desenho, dizendo que ele teria sido feito quando músico era adolescente como uma forma de sátira. Ao comentar o gesto com a mão, Aurora disse, ainda, que nenhum deles sabia sobre o significado e as ligações com ideologias e movimentos supremacistas, alegando que, na Noruega e em outros países, o sinal significa “ok”, “bom trabalho” ou “ótimo”. “Estou triste em dizer que vamos retornar desta vez com um baterista diferente, isso é apenas porque não sabemos o que esperar quando retornarmos”, encerrou a artista.