Rod Stewart anuncia show com Ivete Sangalo em São Paulo; veja data

Ídolo britânico também confirmou apresentação em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em setembro deste ano; vendas começam no dia 19 de abril

ANDY BUCHANAN / AFP Última vez que o artista veio ao Brasil foi no Rock In Rio de 2015, quando foi headliner no evento



O cantor britânico Rod Stewart anunciou dois shows no Brasil, incluindo uma apresentação com a brasileira Ivete Sangalo. As apresentações foram anunciadas nesta segunda-feira, 10, e o show de Stewart com Ivete irá acontecer no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 30 de setembro. A colaboração é parte de um novo projeto chamado “Legends In Concert” (Lendas em Concerto, em tradução livre), que reunirá lendas da música internacional e nacional em shows exclusivos no país. Essa será a primeira edição do evento. Além do show na capital paulista, Rod Stewart irá se apresentar na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, no dia 29 de setembro. Os ingressos para os shows serão vendidos através da Livepass e estarão disponíveis a partir do dia 19 de abril. Essa será a primeira vinda ao Brasil do artista desde 2015, quando se apresentou na edição comemorativa de 30 anos do Rock In Rio, sendo um dos headliners do evento. O britânico também se apresentou na primeira edição do festival, em 1985. No Instagram da Livepass, os fãs do cantor britânico reagiram com descontentamento à apresentação com Ivete Sangalo. “Estragou o show do Rod”, disse um usuário do Instagram, enquanto outro chamou a combinação de “mistura indigesta”.