Avião que Zé Felipe ganhou de Virginia é vendido a Leonardo

A aeronave havia sido um presente da influenciadora ao cantor em 2023; na época, ela organizou uma surpresa com balões e bolo, revelando o jato adesivado com os nomes dos membros da família

  • Por Jovem Pan
  • 17/09/2025 18h54
Reprodução/Instagram Zé Felipe e Virginia Casados desde 2021, Virginia e Zé Felipe anunciariam a separação em 27 de maio de 2025

O cantor Leonardo comprou o avião que Virginia Fonseca havia dado de presente ao então marido, Zé Felipe, em seu aniversário de 25 anos, em abril de 2023. Segundo a assessoria do ex-casal, a negociação foi feita antes do divórcio e ocorreu porque Virginia e Zé decidiram adquirir uma aeronave maior.

Em março deste ano, Virginia anunciou a compra do novo jato, avaliado em mais de R$ 30 milhões, com capacidade para 13 passageiros. O modelo traz adesivos personalizados da família, semelhantes aos que já estampavam o avião anterior. O prefixo escolhido, PS-MZV, faz referência às filhas Marias, ao então marido, Zé Felipe, ao filho Zé Leonardo e à própria influenciadora.

Presente de aniversário

O avião vendido a Leonardo havia sido um presente de Virginia a Zé Felipe em 2023. Na época, a influenciadora organizou uma surpresa com balões e bolo, revelando o jato adesivado com os nomes dos membros da família. “Ganhei um avião da minha gata! Agora dá para levar a família toda. Te amo demais meu amor, esse avião é nosso!”, escreveu o cantor ao compartilhar a novidade com os seguidores. Virginia também celebrou o momento publicando: “E já está entregue o presente do meu gato! Ele merece muito”.

Separação

Casados desde 2021, Virginia e Zé Felipe anunciariam a separação em 27 de maio de 2025. Na ocasião, afirmaram que a decisão foi tomada em comum acordo e ressaltaram que continuam torcendo um pelo outro. “Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento”, disseram em comunicado nas redes sociais.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por  Nátaly Tenório 

