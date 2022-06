Banda Jovem Dionisio, do hit ‘Acorda, Pedrinho’, é confirmada no Rock in Rio 2022

Festival afirma que grupo será uma das principais atrações do palco Supernova em 10 de setembro

Reprodução/Instagram/@jovemdionisio Banda faz sucesso após lançamento do hit "Acorda, Pedrinho"



Com o sucesso do hit “Acorda, Pedrinho”, a Banda Jovem Dionisio foi confirmada, na tarde desta segunda-feira, 27, para tocar no Rock in Rio 2022. No Instagram, o perfil oficial do festival disse que o grupo será uma das principais atrações do palco Supernova em 10 de setembro. “Depois de arrasar no Rock in Rio Lisboa, a Jovem Dionisio tá chegando pra compôr o line-up incrível que já conta com Teto, Lil Whind, Priscila Alcantara e Francisco, El Hombre!”, diz a publicação. O Rock in Rio, que chega a nona edição, acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Os ingressos se esgotaram em abril.