Baterista de Lana Del Rey é assaltado no Rio e detona Brasil: ‘F***-se o país inteiro, não merece música ao vivo’

Cantora americana está no Brasil desde a última semana e cumpre agenda com show no Rio de Janeiro e em São Paulo

Reprodução/Instagram/@honeymoon Will Whitney cumpre agenda no Brasil para dois shows da cantora Lana Del Rey



A passagem de mais de uma semana da cantora Lana Del Rey não tem sido agradável para o baterista da artista. Nas redes sociais, Will Whitney disse que foi assaltado no Rio de Janeiro durante a passagem na cidade para apresentação no Festival Mita. O músico detalhou que um motociclista puxou o celular de sua mão na capital fluminense. “Acabei de ter meu iPhone roubado da minha mão por um m**** em uma moto. F***-se o país inteiro, eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para ir para a casa. F***-se o Brasil, buraco de m**** total, lixo de seres humanos”, escreveu. Whitney ainda trocou a descrição de seu perfil no Instagram para “Passeando relutantemente em São Paulo”. Os posicionamentos não agradaram aos fãs brasileiros de Lana, que afirmaram que o baterista foi xenofóbico ao transformar sua indignação em ataques a todo o país. “Respeite o Brasil, seu folgado. No mundo todo existe roubo”, escreveu o perfil. “Todo mundo merece arte e música ao vivo. É exatamente uma das armas para combater o mal, não esse ódio encarnado de xenofobia na sua fala”, pontuou outra fã. Lana del Rey e sua equipe ainda cumprem agenda em São Paulo neste sábado, 3, na edição paulista do Festival Mita, que acontece no Vale do Anhangabaú.