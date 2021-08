Baterista dos Rolling Stones, Charlie Watts, morre aos 80 anos

Músico estava internado em hospital de Londres e, segundo comunicado divulgado pela banda, partiu ‘em paz’ e cercado pela família

Rolling Stones/Twitter/24.08.2021 Charlie Watts morreu em hospital de Londres



O baterista da banda Rolling Stones, Charlie Watts, morreu nesta terça-feira, 24, aos 80 anos, na Inglaterra. Ele tinha passado por um tratamento de saúde no começo do mês e, por causa disso, anunciou que não participaria da turnê marcada pela banda para setembro. Pouco após a operação, que não teve motivo divulgado, os agentes de Charlie informaram que o procedimento tinha sido bem sucedido. Apesar disso, ele não saiu do hospital. Os Rolling Stones se posicionaram por meio das redes sociais com um comunicado do porta-voz do artista, Bernard Doherty. “É com imensa tristeza que anunciamos a morte do nosso amado Charlie. Ele morreu em paz em um hospital de Londres mais cedo cercado de toda a família”, diz trecho do documento. Doherty considera Watts como um marido, pai e avô estimado e afirma que ele foi um dos melhores bateristas da geração. “Pedimos que a privacidade da família, dos membros da banda e dos amigos próximos dele seja respeitada neste momento tão difícil”, pontua o documento.