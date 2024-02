Beatles terão quatro filmes, um para cada integrante da banda

Longas terão a direção de Sam Mendes e devem ser lançados em 2027

JIJI PRESS / JIJI PRESS / AFP Os Beatles ganharão filmes com a perspectiva de cada integrante da banda



O diretor britânico Sam Mendes anunciou nesta terça-feira, 20, que irá realizar quatro filmes sobre os Beatles, um para cada integrante da banda, a partir da perspectiva individual de John Lennon, George Harrison, Ringo Starr e Paul McCartney. Esta é a primeira vez em que a Apple Corps Ltd. e os Beatles, sendo McCartney, Starr e as famílias de Lennon e Harrison, entram em acordo para aprovar o projeto com o fornecimento dos direitos musicais para contar a vida de cada um dos membros do grupo. “Estou honrado em contar a história da maior banda de rock de todos os tempos e animado em desafiar a noção do que constitui uma ida ao cinema”, afirmou o diretor.

Os filmes serão produzidos pela Sony Pictures e pela Neal Street Productions e devem chegar aos cinemas em 2027. Ainda não se sabe, no entanto, se os quatro filmes serão lançados na mesma data. O portfólio de Sam Mendes conta com os longas “Beleza Americana”, “1917”, “Foi Apenas um Sonho” e dois filmes da franquia “007”. A produtora Pippa Harris disse que o objetivo é que esta “seja uma experiência cinematográfica excepcionalmente emocionante e épica: quatro filmes, contados a partir de quatro perspectivas diferentes, contando uma única história sobre a banda mais famosa de todos os tempos. Ter a bênção dos Beatles e da Apple Corps é um privilégio imenso”.

*Com informações da EFE