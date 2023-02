Beyoncé anuncia turnê mundial do álbum ‘Renaissance’; veja datas

Cantora se apresentará em cidades da Europa e da América do Norte a partir de maio deste ano; brasileiros esperam que ela volte ao país após dez anos

Reprodução/Instagram/@beyonce Artista tem mais de 40 apresentações agendadas



A cantora Beyoncé anunciou nesta quarta-feira, 1, que fará uma turnê mundial para divulgar o álbum Renaissance, lançado em julho do último ano. O início está agendado para o dia 10 de maio, com shows de grande porte em arenas e estádios. A artista tem mais de 40 apresentações agendadas, incluindo cidades como Londres, Estocolmo, Barcelona, Paris, Miami e Las Vegas. Por enquanto, as datas incluem apenas eventos na Europa e na América do Norte, sem previsões para o Brasil. O Renaissance, último lançamento de inéditas da cantora, inclui sucessos como Cuff It, Break My Soul e Alien Superstar. Sua última turnê foi realizada ao lado de Jay-Z, seu marido, em 2018. Beyoncé veio ao Brasil pela última vez em setembro de 2013, com a turnê “The Mrs Carter Show”. Eufóricos com o anúncio, os brasileiros esperam que Queen B se apresente de novo no país.

Confira a repercussão do anúncio de Beyoncé nas redes sociais:

Alguém sabe dizer que horas abre o site para comprar ingresso para o show da @Beyonce

Estou nervosa — Leandra Leal (@leandraleal) February 1, 2023

Se a beyonce vier pro Brasil MESMO eu vou estar na fila da compra dos ingressos brigando por lugar igual os fãs do RBD… pic.twitter.com/pkdMp6WO0P — PEDRAO #BBB23 (@Itspedrito) February 1, 2023

Alguém avisa a Beyoncé que Salvador é a cidade mais negra fora da África, ela tem que fazer show da turnê aqui pic.twitter.com/iJ0qBH4HAa — Atailon (@atailon) February 1, 2023