Big Band Skobah faz show em tributo a Joe Cocker neste domingo em SP; saiba detalhes

‘Unchain My Heart’ e ‘You Are So Beautiful’ estão no repertório da apresentação que celebra os 35 anos do lançamento do álbum ‘Cocker’

Arquivo pessoal O vocalista Marcelo Escobar e integrantes da Big Band Skobah, que fará show em tributo ao cantor britânico Joe Cocker



A Big Band Skobah retorna aos palcos neste domingo, 6, com um tributo ao cantor britânico Joe Cocker, uma lenda do rock que morreu em 2014, aos 70 anos. Sucessos como Unchain My Heart, You Are So Beautiful, You Can Leave Your Hat On e With a Little Help From My Friends estão no repertório do show que acontece no Bourbon Street Music Club, em São Paulo, às 21h. Marcelo Escobar, vocalista da banda, disse que, desde o início da carreira, o artista britânico é uma de suas maiores inspirações, assim como o pianista Ray Charles e o cantor Bruce Springsteen. “Mesmo antes do tributo, em todos os shows da banda sempre inserimos três ou quatro músicas de Cocker no repertório”, contou Marcelo à Jovem Pan.

Esse não é o primeiro tributo que a Big Band Skobah faz ao cantor britânico. Em fevereiro de 2020, eles se apresentaram em São Paulo e, devido ao sucesso, decidiram voltar com o show para comemorar os 35 anos do lançamento do álbum “Cocker”. “Como músicos, é uma tamanha responsabilidade realizar um tributo como esse, mas o resultado do primeiro show que fizemos foi extremamente gratificante, recebemos depoimentos emocionantes.” Para preparar o novo show, a banda fez questão de mergulhar a fundo na história do artista. “O público pode esperar o resultado de uma pesquisa profunda da vida e carreira de Joe Cocker com uma apresentação audiovisual com naipe de quatro metais, percussão, backings e músicos de primeira linha para reproduzir da maneira mais fidedigna a maior, mais cara e mais icônica turnê que ele fez, chamada ‘Mad Dogs & Englishman’, que está completando 52 anos”, afirmou o vocalista.

Mesmo celebrando os 35 anos de “Cocker”, Marcelo deixou claro que o repertório não foi limitado a esse álbum. “As músicas foram selecionadas analisando os setlists dos maiores shows de Joe Cocker e escolhemos as canções que mais foram reincidentes”, adiantou. Após o show em São Paulo, o grupo deve se apresentar em Florianópolis. A apresentação está prevista para acontecer em abril. A Big Band Skobah é uma banda que surgiu em 2009 tocando Soul, Latin Pop e R&B com naipe de metais e percussão. Nos últimos anos, os músicos já fizeram tributo aos Blues Brothers e a Tom Jones. Além disso, gravou álbum de músicas autorais chamado “Skobah”, que concorreu em dez categorias no Grammy Latino de 2012.

