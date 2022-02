Último show dos Beatles será exibido nos cinemas do Brasil; assista ao trailer

‘The Beatles Get Back: O Último Show’ ficará em cartaz entre os dias 10 e 13 de fevereiro

Divulgação Cenas da apresentação de 1969 foram restauradas para documentário do Disney+ e agora estarão nas telonas



Os fãs de Beatles terão a oportunidade única de assistir ao último show da banda, realizado no topo do prédio da Apple Records, em Londres, em 30 de janeiro de 1969, em uma tela grande de cinema. A produção ‘The Beatles Get Back: O Último Show’ entra em cartaz no dia 10 de fevereiro e fica por três dias nas salas IMAX. Com duração de 60 minutos, a gravação tem cenas restauradas pelo diretor Peter Jackson, para a série documental ‘The Beatles: Get Back’ que está disponível no streaming Disney+. No último domingo, 30, no aniversário de 53 anos da apresentação, as mesmas imagens foram exibidas nos Estados Unidos. Os ingressos podem ser adquiridos no site tickets.disney.

Confira abaixo o trailer: