‘Big Bang’: Fiuk divulga capa de novo single que será lançado esta semana

Clipe estreia na sexta-feira e tem a participação especial dos ex-BBBs Lumena e Gil do Vigor

Reprodução/ Instagram @fiuk 'Big Bang' é o segundo single do cantor após o BBB



Fora do BBB, o cantor Fiuk anunciou nesta terça-feira, 8, mais um single. O ex-BBB publicou em suas redes sociais a capa de sua nova música chamada ‘Big Bang’ que será lançada na quinta-feira, 10. O clipe estreia um dia depois, na sexta-feira, e conta com a presença dos ex-companheiros de BBB Lumena e Gil do Vigor. Pela arte divulgada, a música tem uma temática espacial. Segundo o Portal Popline, a canção tem uma pegada pop romântico e conta a história de um amor tão intenso que chega a ser quase de outro mundo. Esse é o segundo trabalho musical de Fiuk depois do reality show. O primeiro single lançado foi ‘Amor da minha vida’.