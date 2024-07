Billboard elege ‘Funk Generation’, de Anitta, como um dos melhores discos latinos de 2024

Artista é a única brasileira da lista e conquistou a 23ª posição do ranking da revista americana

Reprodução/Instagram Brasileira ocupa ranking da revista americana ao lado de nomes como Kali Uchis, Peso Pluma e Shakira



O último lançamento de Anitta, o álbum “Funk Generation”, foi eleito um dos melhores discos latinos do ano pela revista Billboard nesta terça-feira (2). A artista é a única brasileira da lista e conquistou a 23ª posição do ranking. Cantora está ao lado de nomes como Kali Uchis, Peso Pluma e Shakira. “Após os esforços para se tornar mainstream com discos mais pop-leaning, Anitta abandona a tentativa de ‘se encaixar’ e faz todas as apostas no som que a tornou um nome familiar no Brasil. Funk Generation é um testemunho da determinação da estrela trilíngue em globalizar o baile funk“, afirma a publicação da Billboard. Lançado em abril, “Funk Generation” é uma mistura do funk com músicas em português, inglês e espanhol. “Você nem precisa saber sobre o que Anitta está cantando para realmente se envolver com sua música“, destacou a revista, enfatizando que a “batida funk brasileira” já é “atraente o suficiente”.

Confira o ranking: