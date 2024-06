Roberta Medina diz que postura de Anitta em relação ao Rock in Rio foi ‘precipitada e desnecessária’

Funkeira já criticou o tratamento dado aos artistas brasileiros em comparação com os estrangeiros no festival; empresária, no entanto, abriu as portas para a Poderosa

Roberta Medina, responsável por levar o Rock in Rio para Lisboa há duas décadas, criticou a postura de Anitta em relação ao festival. A cantora brasileira havia declarado que nunca mais participaria do evento, gerando polêmica. Medina afirmou que a atitude de Anitta foi “precipitada e desnecessária”. Durante uma entrevista coletiva em Lisboa, onde ocorre a edição comemorativa de 20 anos do Rock in Rio em Portugal, a empresária abriu as portas para Anitta no festival, apesar das críticas feitas pela cantora anteriormente. Ela ressaltou que as relações podem amadurecer e que cada ano é uma oportunidade para novas experiências e aprendizados. Roberta é filha de Roberto Medina, o criador do Rock in Rio.

Anitta expressou em 2022 sua insatisfação com o tratamento dado aos artistas brasileiros em comparação com os estrangeiros no Rock in Rio. A cantora destacou a dificuldade de obter respeito para o funk e mencionou uma suposta guerra silenciosa enfrentada por ela e sua equipe para serem valorizados no festival. Naquele ano, Ludmilla, já uma estrela da música brasileira, teve seu show realizado no palco Sunset em vez do palco Mundo, onde se apresentaram outros artistas renomados. Anitta fez questão de ressaltar a importância do funk no festival e expressou sua satisfação ao ver a presença do gênero musical no evento.

