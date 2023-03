Billie Eilish faz mini-show acústico no México após apresentação ser cancelada por temporal

Por motivos de segurança, show completo foi vetado, mas ao lado do irmão, Billie cantou cinco músicas para os fãs

Reprodução/ twitter @ramirez7alan Billie teve a ajuda do irmão, Finneas, em apresentação de cinco músicas embaixo de chuva



Billie Eilish segue rodando o mundo com sua turnê mundial ‘Happier Than Ever, The World Tour’, que passou pelo Lollapalooza Brasil no último dia 24 de março. Nesta quarta-feira, 29, ela tinha uma apresentação marcada no Foro Sol CDMX, na Cidade do México, mas não pôde fazer o show completo devido a fortes chuvas que atingiram a região. Billie subiu ao palco ao lado do irmão Finneas e anunciou que não conseguiria fazer o show, mas fez uma apresentação rápida acústica para todos. Ela agradeceu a presença dos fãs. “Eu não posso fazer um show. Não é seguro para mim, não é seguro para vocês, mas tenho que lhes dar algo. Então, vou apenas cantar algumas músicas”, disse a artista. Billie só cantou cinco músicas, entre elas Ocean Eyes e When The Party’s Over. A apresentação foi remarcada e aconteceu nesta quinta-feira, 30, à noite sem interrupções.

🚨| Sí, el concierto de @billieeilish en la CDMX fue cancelado por la lluvia que cayó justo en la zona del Foro Sol. No es seguro ni para los fans ni para Billie realizar el show por todo el equipo que conlleva. Aquí el momento donde pide que los fans guarden su ticket y vayan… pic.twitter.com/BQxVK0NhL5 — Sopitas (@sopitas) March 30, 2023