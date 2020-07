Billie Eilish vira animação para o clipe ‘My Future’; confira

Cantora, que viria ao Brasil em 2020, lançou faixa inédita nesta sexta-feira (31)

Reprodução/YouTube Faixa intimista vem na sequência de música para o novo '007'



Billie Eilish lançou nesta sexta-feira (31) um clipe intimista para o single “My Future”. A faixa reflexiva ganhou um clipe animado com inspirações em animes clássicos. O trabalho é o primeiro desde a música “No Time To Die” para o filme “007 – Sem Tempo para Morrer”.

A cantora teve que adiar os planos de sua turnê, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, que passaria pelo Brasil por causa da pandemia do novo coronavírus. Billie tinhas duas apresentações programadas para maio no país, mas, em março, já alterou as datas dos primeiros shows nos Estados Unidos. Ainda sem datas confirmadas, é espero que Billie Eilish se apresente no Brasil no primeiro semestre de 2021.

Veja o clipe ‘My Future’: