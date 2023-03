Fred Nicácio diz que atitude de Key, Gustavo e Cristian no ‘BBB 23’ é grave: ‘Racismo religioso’

Sétimo eliminado disse que se arrependeu de se aproximar do cowboy e da jogadora de vôlei

Reprodução/Globo Fora do 'BBB 23', Fred Nicácio condenou atitudes de intolerância religiosa



Eliminado do “BBB 23” com 62,94% dos votos, Fred Nicácio falou sobre sua participação no reality na manhã desta quarta-feira, 1, no “Mais Você”. Ao ver as cenas em que Cristian diz a Key Alves e Gustavo que viu o médico parado em frente a cama do casal durante a noite “fazendo uns negócios com os negócios dele [na mão]”, o brother, que segue uma religião de matriz africana, lamentou: “Me bateu uma tristeza tão grande porque nessa altura do campeonato sofrer intolerância religiosa, para além [disso], racismo religioso, porque você nota que são três pessoas brancas falando isso. Você ser julgado fazendo algo de mal para alguém a partir de sua religião”. Fred acrescentou: “Queria ver se fosse eu com um terço de uma Nossa Senhora se as pessoas teriam medo a ponto da Key dizer que queria apertar o botão para sair. Isso é muito sério, muito grave.”

Durante o papo com Ana Maria Braga, o médico também deixou claro que se arrependeu de ter confiado na jogadora de vôlei e no cowboy, que foi eliminado na semana passada. “Me frustrei quando vi as coisas que ele falava de mim. Eu já havia sentido, mas não conseguia agir. Depois das cenas que vi deles debochando de mim e depois me acariciando. Ele olhou no meu olho e disse ‘eu te amo’. Me arrependo de ter depositado uma confiança genuína em duas pessoas que não mereciam. Eles não mereciam minha amizade, minha proteção”, comentou. Analisando sua trajetória na casa, Fred disse que se sente vitorioso: “Eu queria ter essa autoestima delirante que as pessoas achavam de mim, que eu era um super jogador, super potência. Em momento nenhum eu choro, estou sempre sorrindo. E estar presente em uma oportunidade como essa é uma grande vitória. Ganhar não é vencer e não tem quem diga que não sou um vencedor”.