Catálogo musical de Michael Jackson deve ser vendido por R$ 4,6 bilhões

Dentre os itens que seriam vendidos estão os direitos sobre a cinebiografia inédita e o musical da Broadway; Rei do Pop soma mais de 400 milhões de álbuns vendidos em sua carreira

UKE FRAZZA / AFP Os valores da negociação estão em torno de US$ 900 milhões



O catálogo musical do cantor Michael Jackson está sendo negociado e deve ser vendido por R$ 4,6 bilhões. A informação foi divulgada pela revista Variety. Segundo o portal, a negociação envolvendo a discografia do Rei do Pop está sendo encabeçada pela Sony Music Entertainment, braço musical da empresa, e um parceiro financeiro que não foi identificado. A empresa quer comprar 50% das participações do espólio de Michael Jackson, incluindo a cinebiografia “Michael”, que não foi lançada ainda, o musical “MJ” da Broadway e as receitas das gravações do Rei do Pop. Os valores da negociação estão em torno de US$ 900 milhões. Mesmo 13 anos após sua morte, Michael Jackson segue sendo um dos artistas mais vendidos de todos os tempos, com mais de 400 milhões de álbuns vendidos no mundo, com destaque para “Thriller“, que segue sendo o álbum mais vendido da história, com mais de 100 milhões de cópias desde seu lançamento.