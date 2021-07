Britney Spears consegue vitória judicial e diz que quer processar o pai

Decisão da justiça americana garantiu à cantora o direito de contratar um advogado próprio para representá-la

Reprodução/Instagram/britneyspears/24.06.2021 Cantora já anunciou profissional que irá representá-la judicialmente



A cantora Britney Spears conseguiu uma vitória na Justiça americana que permitirá que ela contrate um advogado próprio no caso de tutela. Além disso, a artista afirmou que pretende processar Jamie Spears, seu pai e tutor, por abuso de tutela. A declaração foi feita nesta quarta-feira, 14, à Corte por telefone. “Gostaria de processar meu pai por abuso de tutela. Quero prestar queixa, quero uma investigação contra ele”, afirmou Britney. A decisão aconteceu depois de um pedido de Britney realizado no dia 23 de junho, na última audiência, sendo que a mãe da cantora também fez uma solicitação semelhante. A cantora anunciou a contratação do advogado Mathew Rosengart, que já representou grandes nomes da indústria cultura, como Steven Spielberg, após a demissão de Sam Ingham.