Luísa Sonza rebate seguidora que associou seu talento à sua bunda

Reprodução/Twitter/luisasonza/14.07.2021 Luísa Sonza respondeu seguidora que criticou suas postagens sensuais



A cantora Luísa Sonza passou um tempo afastada das redes sociais por causa dos ataques virtuais que vinha sofrendo – principalmente após a morte do filho do seu ex-marido, Whindersson Nunes, com Maria Lina. Luísa ficou mais um mês sem postar nada e voltou às redes sociais nesta semana para anunciar seu novo álbum, “Doce 22”, que será lançado no próximo domingo, 18. Desde então, a cantora tem postado algumas prévias do seu novo trabalho e voltou a receber críticas por causa dos vídeos mais sensuais. Uma seguidora escreveu no Twitter: “Deus abençoe esse instrumento de trabalho chamado: sua bunda, pois se você perder acaba sua carreira. Amém. Bela bunda”. Luísa não gostou da provocação e rebateu a seguidora: “Sem dúvidas, Larissa, você é um gênio. Coloca uma bunda e faz igual”. A seguidora apagou a publicação após Luísa responder o post.

A artista também recebeu apoio após ter seu sucesso atrelado ao seu corpo. “Acho muito curioso esse argumento de que mulheres só conquistaram a carreira por conta da bunda. Usam muito isso para criticar a Anitta por exemplo. Virou crime ser gostosa?”, comentou uma seguidora no Twitter. “Só mais uma mulher machista no mundo, desmerecendo o trabalho de outra mulher… Estamos na merda mesmo”, escreveu outra. “Luísa, meu amor, você nem deveria responder a isso, quem te conhece e te apoia de verdade sabe que você está onde está por seu talento”, acrescentou mais uma. Ao anunciar o álbum, a cantora confessou que está ansiosa para mostrar o resultado desse novo trabalho. “Talvez vocês nem entendam nada desse álbum, ou entendam ele todo errado, ou talvez vocês finalmente possam me entender. E se vocês entenderem, podem explicar para mim? Porque eu acho que ainda não entendi nada, mas eu sei que sinto cada parte desse álbum dentro de mim”, afirmou.