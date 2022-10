Sensação do Grammy deste ano, Silk Sonic não vai concorrer à premiação em 2023

Dupla formada por Bruno Mars e Anderson .Paak ganhou as estatuetas de melhor gravação e de melhor performance em R&B na edição 2022; anúncio foi feito nesta quinta à revista ‘Rolling Stone’

Rich Fury/Getty Images for The Recording Academy/AFP Silk Sonic é formada pela dupla Anderson .Paak e Bruno Mars



Sensações da premiação deste ano, Bruno Mars e Anderson .Paak retiraram a Silk Sonic da disputa pelo Grammy Awards 2023. A banda, formada pela dupla, poderia concorrer com o álbum “An Evening with Silk Sonic”. A decisão foi anunciada pelo cantor Bruno Mars nesta quinta-feira, 13, em um comunicado enviado à revista “Rolling Stone”. “Nós realmente colocamos tudo de nós neste álbum, mas o Silk Sonic gostaria de graciosamente, humildemente e, mais importante, sexualmente, desistir de enviar nosso álbum este ano”, disse. Mars, porém, não descartou a presença no dia da cerimônia. “Esperamos poder comemorar com todos um grande ano de música e participar da festa. Obrigado por deixar o Silk Sonic prosperar”. A banda obteve grandes resultados na última premiação. A dupla levou os prêmios de gravação e canção do ano, pela música “Leave the Door Open”, além de melhor performance e melhor música de R&B. Os “membros votantes” da Recording Academy, organizadora da premiação, iniciaram nesta quinta-feira eleição para definir quais artistas serão indicados à estatueta. A votação ocorre até o dia 23. O anúncio dos artistas será no dia 15 de novembro. A cerimônia do Grammy está marcada para 5 de fevereiro.