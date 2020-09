BTS anuncia novo álbum para novembro

O novo disco do grupo de k-pop será lançado no dia 20 de novembro

Reprodução/YouTube Novo disco do BTS sai em 20 de novembro



O BTS confirmou neste domingo (27) o lançamento do álbum “BE (Deluxe Edition)” para o dia 20 de novembro. Este será o primeiro disco do grupo desde “Map of the Soul: 7“, lançado em fevereiro. Em comunicado, a gravadora BigHit afirmou que o trabalho tem mais envolvimento dos sete integrantes. “Para este álbum em particular, o septeto deu um passo adiante e se envolveu não apenas no processo de fazer música, mas também na produção geral: conceito, composição, design etc”, diz o texto divulgado à imprensa.

O lead single de “BE (Deluxe Edition)” é “Dynamite“, música que já foi lançada e está fazendo história nos Estados Unidos. O single se tornou a primeira música de k-pop a liderar o Billboard Hot 100. Depois disso, o grupo fez várias apresentações na TV americana, incluindo no Video Music Awards (VMA), da MTV. A partir de amanhã (28), o BTS também vai fazer uma residência no programa “The Tonight Show”, de Jimmy Fallon. Os integrantes vão fazer uma apresentação diferente a cada noite e também serão entrevistados pelo apresentador.