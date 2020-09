Billboard Music Awards 2020: Post Malone e Lil Nas X lideram indicações

Kanye West também teve trabalho na música gospel nomeado em premiação; veja a lista completa

Reprodução/Instagram/postmalone Post Malone foi nomeado para 15 categorias do BBMA 2020, que entregará prêmios em outubro



Post Malone lidera o número de indicações da Billboard Music Awards 2020, que revelou a lista completa nesta terça-feira (22). O rapper foi nomeado para 15 categorias, seguido de Lil Nas X com 13 e Billie Eilish com 12. DJ Khalid empata com Eilish também com 12 nomeações. Kanye West teve seu trabalho na música gospel destacado pela premiação. “Jesus Is King“, álbum gospel do cantor, angariou nove indicações nas categorias de música cristã e gospel, incluindo Melhor Álbum Gospel e Melhor Canção Gospel, emplacando quatro músicas na categoria (“Closed on Sunday,” “Follow God,” “On God” e “Selah”). O BBMA será apresentado por Kelly Clarkson no dia 14 de outubro, no Dolby Theatre, em Los Angeles. A cerimônia, que aconteceria em abril, foi adiada por causa da pandemia de coronavírus.

Veja os principais indicados:

Melhor Artista

Billie Eilish

Jonas Brothers

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

Artista Revelação

Lizzo

Billie Eilish

Lil Nas X

DaBaby

Roddy Rich

Melhor álbum na Billboard 200

Billie Eilish, When We Fall Fall Asleep, Where Do We Go

Ariana Grande, Thank U, Next

Khalid, Free Spirit

Post Malone, Hollywood’s Bleeding

Taylor Swift, Lover

Melhor Artista Masculino

DaBaby

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Ed Sheeran

Melhor Artista Feminino

Ariana Grande

Halsey

Lizzo

Taylor Swift

Billie Eilish

Melhor Duo/Grupo

BTS

Dan e Shay

Jonas Brothers

Maroon 5

Panic At The Disco

Melhor Música Top Hot 100

Lewis Capaldi, Someone You Loved

Billie Eilish, bad guy

Lil Nas X, Old Town Road

Lizzo, Truth Hurts

Shawn Mendes e Camila Cabello, Señorita

Billboard Chart Achievement Award

Mariah Carey

Luke Combs

Harry Styles

Taylor Swift

Lil Nas X

Melhor Artista Billboard 200

Drake

Billie Eilish

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

Melhor Artista Billboard 100

DaBaby

Billie Eilish

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Melhor desempenho em streaming

DaBaby

Billie Eilish

Lil Nas X

Post Malone

Travis Scott

Melhor desempenho em vendas

Post Malone

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Taylor Swift

Melhor desempenho em rádio

Jonas Brothers

Khalid

Lizzo

Shawn Mendes

Post Malone

Melhor artista social

BTS

EXO

GOT7

Ariana Grande

Billie Eilish

Melhor Turnê

Elton John

Metallica

Pink

Rolling Stones

Ed Sheeran

Melhor artista R&B

Chris Brown

Khalid

Lizzo

The Weeknd

Summer Walker

Melhor artista R&B masculino

Chris Brown

Khalid

The Weeknd

Melhor artista R&B feminino

Beyoncé

Lizzo

Summer Walker

Melhor artista de Rap

DaBaby

Juice WRLD

Lil Nas X

Post Malone

Roddy Ricch

Melhor artista de Rap masculino

DaBaby

Lil Nas X

Post Malone

Melhor artista de Rap feminino

Cardi B

City Girls

Megan Thee Stallion

Melhor artista gospel

Kirk Franklin

Koryn Hawthorne

Tasha Cobbs Leonard

Sunday Service Choir

Kanye West