Fãs do BTS já arrecadaram R$ 30 mil para combater incêndios no Pantanal

Iniciativa de fãs brasileiros do grupo de k-pop faz vaquinha online para ajudar Instituto Homem Pantaneiro (IHP)

Divulgação/Big Hit Entertainment BTS discursou na ONU nesta quarta-feira (23) e citou impactos da pandemia de coronavírus



Não é a primeira vez que o Army, como são conhecidos os fãs do grupo k-pop BTS, se engaja em pautas sociais, mas agora os jovens voltaram sua atenção para o Brasil. Na campanha online “Army Help The Pantanal” (Army, Ajude o Pantanal, em português), pouco mais de 1 mil pessoas doaram quase R$ 30 mil até a tarde desta quarta-feira (23) para ajudar no combate aos incêndios do Pantanal e região. A vaquinha online feita no site Benfeitoria fica disponível até o dia 16 de outubro, mas falta menos de R$ 1 mil para atingir sua meta.

Em comunicado no site, os fãs do BTS afirmam que as doações serão encaminhadas para Instituto Homem Pantaneiro (IHP), com sede em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. “[O valor arrecadado] será designado para as áreas atingidas, custeando apoio logístico no combate aos incêndios; financiando a reforma de uma instalação em que os brigadistas serão alocados; formação e contratação de brigadistas; equipamentos de proteção e de trabalho”, informa o texto.

BTS fala da pandemia na ONU

Pela segunda vez, o BTS foi convidado para discursar nesta quarta-feira na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Cada um dos sete artistas falou sobre suas experiências durante a pandemia de coronavírus. “Ontem eu estava dançando e cantando para fãs ao redor do mundo, agora meu mundo se resumia a um quarto”, disse Jimin. “Nossas vidas são imprevisíveis, não sabemos todas as respostas”, afirmou J-Hope. “Vamos reimaginar o futuro. A vida continua. Vamos viver adiante”, finalizou RM, que também foi o responsável por iniciar o discurso do grupo.