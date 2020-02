BTS lança novo álbum ‘Map of the Soul: 7’; ouça

Divulgação/Big Hit Entertainment BTS está de volta com novo álbum



Finalmente! O BTS divulgou, nesta sexta-feira (21), o seu aguardado novo álbum, “Map of the Soul: 7”, para a alegria do ARMY. Com 20 faixas, o disco chega após “Map of the Soul: Persona”.

Há algumas colaborações interessantes no tracklist, a exemplo de uma versão de “On”, com Sia, e “Louder Than Bombs”, que foi co-escrita com Troye Sivan.

O disco chega em tempo de celebrar os 7 anos do grupo, que começou em 13 de junho de 2013 com o álbum “2 Cool 4 Skool”, desde então, os meninos conquistaram seu espaço e tiveram diversas conquistas relevantes.

Ouça abaixo: