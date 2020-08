BTS quebra recorde do Youtube de vídeo mais assistido em 24 horas

Vídeo de ‘Dynamite’, single totalmente em inglês, teve 98,3 milhões de visualizações

Reprodução/ Twitter BTS, grupo de K-Pop



A banda de K-Pop, BTS é um fenômeno mundial e confirmou sua popularidade com o lançamento do clipe de ‘Dynamite’, nesta sexta-feira, 21. De acordo com o site Variety, o videoclipe teve cerca de 98,3 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas batendo o recorde do Youtube que era também do K-Pop com o grupo Blackpink e seu vídeo de “How You Like That”, que atingiu a contagem oficial de 86,3 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas.

Não é a primeira vez que a banda chega a essa marca. Em abril de 2019, quando lançou a música ‘Boy With Luv’, em parceria com a cantora Halsey, no mesmo período foram registrados 74,6 milhões de visualizações. ‘Dynamite’ é o primeiro single da banda totalmente em inglês. Publicado na plataforma no início da manhã de sexta, o vídeo ainda bateu o recorde de estreia mais assistida no YouTube, com mais de 3 milhões de espectadores simultâneos ao vivo, confirmou o YouTube à Variety.

A estreia da performance de “Dynamite” acontecerá no 2020 MTV Video Music Awards, que irá ao ar no dia 30 de agosto e também terá apresentações de Lady Gaga e Miley Cyrus. Assista ao vídeo recordista abaixo: