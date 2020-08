CPM 22 lança primeira música com nova formação; ouça ‘Escravos’

Ali Zaher (baixo) e Daniel Silveira (bateria) assumem vagas de Fernando Sanches e Japinha na banda

Reprodução/ Instagram Ali Zaher, Luciano Garcia, Badauí, Phil Fargnoli e Daniel Siqueira; nova formação do CPM 22



O CPM 22 lançou nessa sexta-feira, 21, sua nova música ‘Escravos’. É o primeiro single da banda depois de confirmar a saída do baterista Japinha após mensagens trocadas entre o músico e uma garota de 16 anos (na época ele tinha 40). O anúncio da nova formação aconteceu nessa semana por meio das redes sociais do grupo. O vocalista Badauí e os guitarristas Luciano Garcia e Phil Fargnoli são da formação mais antiga. O baixista Ali Zaher (ex-Reffer) já teve passagens pelo grupo em outras ocasiões substituindo Fernando Sanches, que oficializou sua saída em junho. O baterista Daniel Siqueira (do Garage Fuzz) é o integrante novato e participou da gravação do novo single.

O lyric video de ‘Escravos’ foi produzido pela Santa Edit Film e tem um tom político. A letra com trechos como “Condecorando covardes da nossa nação/ Fantasiando a verdade em nome deles pensei / Servimos como fantoches nas piores mãos / Estamos em desvantagem / Eles venceram? / E o pior ainda está por vir”, mescla com imagens do Congresso Nacional, dinheiro, pessoas em situação de vulnerabilidade e termina com uma ilustração de fantoche do artista paulista Jonas Santos. Confira abaixo a letra da música: