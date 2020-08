DJ Bruno Martini lança clipe de ‘Bend The Knee’, parceria com Iza e Timbaland; ouça

Single faz parte do primeiro álbum solo do DJ intitulado ‘Original’, que será lançado em outubro

Reprodução/ Twitter Bruno Martini, IZA e Timbaland se juntaram na parceria 'Bend The Knee'



O DJ brasileiro Bruno Martini lançou na tarde dessa sexta-feira, 21, o clipe da música ‘Bend The Knee’, produção em parceria com a cantora Iza e o americano Timbaland. O single faz parte do primeiro álbum solo do DJ intitulado ‘Original’, que tem estreia prevista para outubro deste ano. A música é inteiramente em inglês. O videoclipe teve direção artística de Henrique Badke e tem estilo parecido com as produções dos anos 80 misturando temática espacial.

A música está disponível no serviço de streaming de 29 países. Bruno Martini tem 27 anos é músico, cantor, compositor, produtor, ator e DJ. Ele alcançou o topo das paradas de hits em 2016 com a música ‘Hear Me Now’ em parceria com os DJs Alok e Zeeba, trabalhou no single ‘Morena’ do brasileiro Vitor Kley e já lançou alguns remixes com músicas até de Zeca Pagodinho. A cantora IZA agradeceu em seu Twitter a parceria com o DJ. “#BendTheKnee saiu e vocês já descobriram quem é a dona da lua. Obrigada pela parceria @brunomartini! Thank you for his honor, king @Timbaland”. Assista abaixo o clipe: