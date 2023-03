Canisso, baixista dos Raimundos, morre aos 57 anos

Informação foi confirmada à Jovem Pan pelo empresário da banda; até o momento, nenhum dos integrantes se manifestou

Reprodução/Instagram @canisso_rmds Baixista teria morrido após queda causada por desmaio



Canisso, baixista da banda de rock Raimundos, morreu nesta segunda-feira, 13, aos 57 anos. A informação foi confirmada à Jovem Pan por Denis Porto, empresário da banda. A causa da morte não foi confirmada pelo agente. Em publicação feita em redes sociais, familiares do baixista informaram que o músico morreu às 11h30 de hoje. A causa da morte seria uma queda decorrente de um desmaio. Segundo a publicação, ele foi encaminhado ao hospital. Porto ainda afirmou que a banda irá se pronunciar em breve. Até o momento, nenhum dos integrantes da banda se manifestou nas redes sociais.Na semana passada, a banda divulgou sua agenda de shows em 2023. A próxima apresentação do grupo estava marcado para dia 25 de março, em Cláudio (Minas Gerais). A banda não se pronunciou sobre os shows marcados. Em seu Instagram, o baixista publicou um story no Aeroporto de Navegantes horas antes de sua morte.