Cantor R. Kelly é condenado por extorsão e tráfico sexual de mulheres nos EUA

Músico de 54 anos está preso desde 2019 sem possibilidade de fiança; sentença sairá em 4 de maio de 2022

EFE R. Kelly está preso desde 2019 pelas acusações de tráfico sexual



O cantor de R&B, R. Kelly, foi condenado nesta segunda-feira, 27, por tráfico sexual e extorsão após inúmeras alegações de má conduta com mulheres e crianças. O músico de 54 anos foi considerado culpado pelo júri de todas as nove acusações e pode passar décadas na prisão. A sentença está marcada para 4 de maio de 2022. O advogado de Kelly, Deveraux Cannick, lamentou a decisão. “Acho que estou ainda mais desapontado com o fato de o governo ter apresentado o caso em primeiro lugar, dadas todas as inconsistências”, revelou ao site Hollywood Reporter. Além das acusações em Nova York, Kelly também responde por acusações em Illionis e Minnesota e ambos os julgamentos ainda não foram marcados.

As polêmicas de R. Kelly são antigas. Em 1994 ele virou notícia por se casar com a cantora Aaliyah quando ela tinha 15 anos e ele tinha 27. Em 2002, foi preso acusado de fazer uma gravação de si mesmo abusando sexualmente e urinando em uma garota de 14 anos. No ano de 2008, ele foi julgado por pornografia infantil e foi absolvido. Porém, somente em 2019 com o lançamento da série documental ‘Surviving R. Kelly’, os apelos pela prisão do cantor aumentaram. Ele está preso desde então sem possibilidade de fiança.