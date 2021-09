Joelma desmente boatos de namoro com fazendeiro e afirma: ‘Estou aberta para um novo amor’

Boatos começaram após a artista publicar fotos com um homem misterioso; imagens não passavam de divulgação do seu novo videoclipe

Reprodução/Instagram/@joelmaareal Joelma afirmou que está pronta para namorar, mas ressaltou que seu foco no momento é o trabalho



A cantora Joelma desmentiu na manhã desta segunda-feira, 27, que esteja namorando. Os boatos começaram após a artista publicar fotos com um homem misterioso. As imagens, no entanto, não passavam da divulgação do novo clipe da cantora, “Sim”. O escolhido para contracenar com Joelma foi o fazendeiro Ewerton Martins. Em participação no programa “Encontro Com Fátima Bernardes“, a cantora contou que a ideia de escolher um anônimo para a gravação foi de seu estilista. Ela ainda confessou que havia segundas intenções do figurinista, mas ressaltou que Ewerton já tem namorada. “Agora que eu percebi que o povo quer que eu arranje uma pessoa mesmo. Mas, sim, eu vou arranjar na hora. Eu estou solteira, estou aberta, sim, mas vou esperar que as coisas aconteçam naturalmente. E quem sabe agora com tanta energia positiva eu não encontre?”, disse Joelma.

Ela acrescentou, no entanto, que seu foco agora é no trabalho. Tanto que a artista revelou que estava há quase quatro anos sem beijar. “Estava há quase três anos e meio sem saber o que era um beijo na boca. Mas também não foi um beijo, foi só um selinho. Mas quando você coloca aquela roupa de noiva, dá uma sensação”, confessou. A cantora ainda admitiu que está pronta para um relacionamento, mas que aguarda a hora certa. “Eu sempre estive pronta. Eu acho que na hora certa a pessoa certa vai aparecer, vai ser tudo perfeito”. Para acabar com os rumores de uma vez, Ewerton postou uma foto com a sua real namorada no Instagram. “Só pra constar nos registros por aí que o meu amor é seu”, escreveu o fazendeiro.