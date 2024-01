Cantor Salgadinho cai do palco e assusta público durante show; veja vídeo

Artista se apresentava no Memorial da América Latina, na zona oeste de São Paulo, quando calculou mal o tamanho do palco e acabou caindo da estrutura

O cantor Salgadinho assustou os fãs ao cair do palco na tarde deste domingo, 14, durante uma apresentação no Memorial da América Latina, na zona oeste de São Paulo. Pelas gravações do momento, é possível perceber que o cantor calculou mal o tamanho do palco e acabou caindo da estrutura. Apesar do susto, o músico foi às redes sociais contar que já estava bem, aproveitando para fazer humor da situação: “E eu que caí do palco no show de hoje? Quase foi um desastre, mas deu tudo certo”, escreveu Salgadinho. Nas imagens, também é possível ver que após a queda, já com o cantor caído e fora da visão da plateia, ouve-se um grito do microfone: “O quê que é isso?!”. Em seguida, o músico aparece no camarim recebendo um atendimento inicial. “O pano subiu, e eu imaginei que fosse o palco… e aí eu caí de lá de cima”, contou.

Nas redes sociais, fãs e amigos mandaram recados a Salgadinho: “Príncipe, quase mata a gente do coração! Mas voltou na postura e continuou o show com muito profissionalismo”, elogiou uma seguidora. Outra, vendo que o cantor teve apenas ferimentos leves, brincou com a situação: “Misericórdia. Pareceu o Mário entrando pelo encanamento”.

*Com Estadão Conteúdo